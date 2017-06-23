Питання забезпечення сироватками від ботулізму можна буде остаточно вирішити після створення Нацзакупагентства

Питання забезпечення сироватками, зокрема, від ботулізму, можна буде остаточно вирішити після створення Національного закупівельного агентства, вважає заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.

"На мій погляд, цю проблему буде вирішено, коли ми реалізуємо ідею Національного закупівельного агентства і коли цей інститут буде працювати", - сказав він в ході дискусії на Літній школі "Трансформація системи охорони здоров'я" в четвер,

За словами Р.Ілика, МОЗ працює над створенням такого агентства.

"З 2019 року Нацзакупагенство з'явиться, і проблему (відсутність сироваток - ІФ) буде вирішено", - сказав він.

Заступник міністра підкреслив, що, відповідно до чинного законодавства, МОЗ не може ініціювати реєстрацію або самостійно реєструвати лікарські засоби. Цим можуть займатися тільки суб'єкти господарської діяльності - фармвиробники, "які мають бажання бути присутніми на ринку України".

"Багато препаратів відсутні на ринку України, тому що це економічно невигідно компаніям, які їх виробляють в контексті обсягів, які можуть бути реалізовані в країні", - сказав він.

Тим часом МОЗ звернулося до посольств та деяких міжнародних організацій щодо поставки в Україну сироватки від ботулізму в якості гуманітарної допомоги.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Міністерстві охорони здоров'я, одна з міжнародних організацій готова поставити сироватку від ботулізму в якості гуманітарної допомоги на суму близько $ 100 тис.

В даний час в Україні не зареєстровані такі препарати.

Останнім часом в Україні відзначені випадки захворювання на ботулізм, пов'язані, зокрема, з вживанням в'яленої риби.

МОЗ підготувало розрахунки відповідної бюджетної програми для закупівлі через міжнародні організації сироваток від дифтерії, сказу, правця, ботулізму, малярії. Закупівлі стануть можливими після внесення змін до закону про держбюджет 2017 року.

У МОЗ стверджують, що міністерство неодноразово зверталося до потенційних заявників і виробників сироваток, зокрема від ботулізму, із запитом про можливість ініціації державної реєстрації препаратів на території України.

Згідно з чинним законодавством України, ні Міністерство охорони здоров'я, ні структурні підрозділи з питань охорони здоров'я не можуть закуповувати ці лікарські засоби, поки вони не будуть зареєстровані. Єдиний легальний шлях - закупити необхідні препарати через міжнародні організації.

Раніше в Україні було зареєстровано сироватку від ботулізму виробництва компанії "Мікроген" (РФ), виробництво якої знаходиться в Уфі (Республіка Башкортостан, РФ).