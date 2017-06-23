У Києві шахраї викрали у банку понад 7 млн ​​грн

У Києві затримано двох учасників злочинної групи, які використовували підроблені банківські картки для придбання цінних речей і таким чином завдали збитки банку на суму понад 7 млн ​​грн, повідомив департамент кіберполіції Національної поліції України в п'ятницю.

Як наголошується в повідомленні, за допомогою банківських карток зловмисники купували годинники, ювелірні вироби, мобільні телефони тощо. Розрахунки здійснювалися через POS-термінали, розташовані в столичних торгово-розважальних центрах.

"Оперативники департаменту кіберполіції затримали шахраїв під час чергової спроби купити ювелірні вироби за допомогою підробленої банківської картки. На місці події поліцейські вилучили золоті вироби, коштовний годинник, чеки та підроблені банківські платіжні картки", - йдеться в повідомленні.

Слідчий відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві розпочав кримінальне провадження за ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки в великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Група складалася з чотирьох осіб, встановлення місцезнаходження ще двох триває.