Другий транш докапіталізації ПриватБанку в 16 млрд грн може бути знижено

Другий транш докапіталізації ПриватБанку (Київ) у 16 млрд грн, яким передбачено покриття уцінки заставного майна, отриманого як погашення заборгованості, може бути зменшено за рахунок розроблення та реалізації стратегії роботи з таким майном, повідомляється на веб-сайті Національного банку України (НБУ) в п'ятницю.

Центробанк при цьому нагадує, що рішення щодо остаточного обсягу докапіталізації та її розподілу на етапи ухвалює Кабінет Міністрів на підставі пропозиції НБУ та висновків експертно-аналітичної ради.

Згідно з матеріалами Ernst&Young (EY), з якими ознайомилося агентство "Інтерфакс-Україна", до складу такого заставного майна, зокрема, входить: туристичний комплекс "Буковель", який оцінений НБУ в 11,091 млрд грн, будівля готелю "Зірка Буковеля" (1,693 млрд грн), стадіон "Дніпро-Арена" (1,543 млрд грн), тренувальна база футбольного клубу "Дніпро" (332 млн грн), готель "Мир", ТОВ "Агроавіадніпро аеродром "Підгородне" (34 млн грн), а також завод великогабаритних шин у Румунії.

Водночас у звіті EY зазначено, що у ПриватБанку наразі немає чіткого розуміння того, які саме частини туристичного комплексу "Буковель" було передано в його власність.

Крім того, експрес-аналіз засвідчив, що банк не має належним чином оформлених прав на готель "Мир" і завод шин у Румунії.

Нацбанк, крім того, повідомив, що потреба в першому транші обсягом 22,5 млрд грн виникла в результаті шахрайських дій колишнього менеджменту ПриватБанку напередодні націоналізації, а також необхідності створення резервів під портфель фінансового лізингу, якість обслуговування якого погіршилася після переходу банку у власність держави.

Загалом, за оцінками НБУ, загального обсягу докапіталізації ПриватБанку має бути достатньо для досягнення фінустановою нормативу адекватності капіталу в 10%.

НБУ також наводить деякі оцінки компанії EY, що здійснювала аудит річної звітності банку за 2016 рік: від’ємний балансовий капітал ПриватБанку станом на 31 грудня минулого року становив 882 млн грн, регулятивний капітал - "мінус" 2,6 млрд грн.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young (EY) і пропозиції НБУ в п'ятницю під час екстреного засідання ухвалив рішення про докапіталізацію ПриватБанку ще на 38,5 млрд грн.

За його словами, процес докапіталізації відбуватиметься у два етапи, на першому з яких буде випущено облігації внутрішньої державної позики на суму 22,5 млрд грн.

Після націоналізації ПриватБанку 19 грудня 2016 року наприкінці 2016 - на початку 2017 року уряд уже докапіталізував його на 116,8 млрд грн.

Водночас глава Нацбанку Валерія Гонтарева 10 квітня 2017 року заявила, що постаудит ПриватБанку після його націоналізації виявив додаткові проблеми: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля було видано пов'язаним особам, а потім повідомила, що фінустанові за підсумками постаудиту потрібна докапіталізація ще щонайменше на 30 млрд грн.

EY працював зі звітністю ПриватБанку з осені 2016 року і був аудитором фінансової звітності та діяльності банку за 2016 рік, тоді як раніше аудит фінустанови здійснював PwC. Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", за результатами першого аналізу фінансово-господарської діяльності банку, проведеного EY в жовтні-листопаді 2016 року, оцінку за новими нормативами Нацбанку кредитного ризику фінустанови станом на 30 вересня було збільшено на 23,4 млрд грн - до 192,63 млрд грн. Пізніше, у березні цього року, аудитор визначив консервативне значення кредитного ризику ПриватБанку станом на момент націоналізації у 222,28 млрд грн.

За даними Мінфіну, колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов узяли на себе односторонні зобов'язання здійснити до 1 липня 2017 року реструктуризацію кредитного портфеля для покриття збитків, яких держава зазнала внаслідок націоналізації.

Вимога щодо залучення міжнародно визнаної компанії для проведення переговорів про реструктуризацію, внесення додаткового забезпечення та відновлення вартості проблемних кредитів і позик, наданих колишнім кінцевим бенефіціарам ПриватБанку та пов'язаним із ними особам, для цілей мінімізації витрат держави міститься в програмі між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

На початку травня ПриватБанк повідомив, що відібрав на конкурсі для цих цілей консорціум міжнародних компаній на чолі з Rothschild&Co, до складу якого також входять ТОВ "Ернст енд Янг" (EY) і ТОВ "Фінпоінт" (FinPoint).

Місяць по тому в Нацбанку не було якихось оформлених пропозицій щодо реструктуризації, проте, згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", найнятий радник увійшов у переговорний процес з екс-власниками ПриватБанку.