Нардеп Рибалка спростовує звинувачення Луценка і вимагає публічних вибачень

Народний депутат України фракції Радикальної партії, глава парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка спростовує оприлюднену генеральним прокурором Юрієм Луценком інформацію про нібито наявність у нього підприємства в Липецьку (РФ).

"Хотів звернутися до вас щодо поширеної неправдивої і брехливої ​​інформації щодо того, що я і моя сім'я володіємо підприємствами на території Російської Федерації. Ні я, ні моя родина не володіють і не володіли підприємствами на території Російської Федерації. Цю інформацію я вважаю черговим тиском на мене як на опозиційного політика, а також на всю нашу фракцію Радикальної партії", - йдеться у відеозверненні С.Рибалки, розміщеному на його сторінці в соцмережі Facebook в п'ятницю.

Парламентарій також вимагає від генпрокурора публічного вибачення за поширення недостовірної інформації про нібито наявність у депутата підприємства в Липецьку. В іншому випадку він має намір подати на Ю.Луценка в суд. "Я вимагаю від пана Луценка публічно вибачитися за цю брехню, інакше я буду змушений подати до суду і у мене є впевненість, що на 100% ми його виграємо", - заявив С.Рибалко.

Раніше в п'ятницю на прес-конференції в Житомирі Ю.Луценко заявив, що С.Рибалка володіє підприємством в Липецьку (РФ) і через нього виводить в офшори великі суми грошей. "Дуже дивно, що людина, яка пікетувала трибуну Верховної Ради про офшори президента, сама має такі ж офшори. Знаєте де? Підприємство його знаєте де? У місті-герої Липецьку. Теж його фірма, і виводить мільйони через роялті на офшорні компанії", - заявив генпрокурор.