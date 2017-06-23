Міноборони і Одеська ОДА досягли компромісу щодо Тарутинського степу

Міністерство оборони України та Одеська облдержадміністрація домовилися про компромісне рішення по заказнику "Тарутинський степ".

Згідно з повідомленням прес-служби ОДА, під час візиту в Одеську область міністра оборони Степана Полторака вони з головою Одеської ОДА Максимом Степановим домовилися про збільшення території заказника на 800 га - до 6 тис. га і про надання заказнику статусу державного.

"Ні в якому разі розорювати Тарутинський степ не будуть. А після створення цього заказника державного значення, він буде захищений відповідними документами. Ми це явище зупинили", - наводить слова М. Степанова прес-служба.

Крім того, на частині земель Міноборони планують зробити навчальний центр для ВМС України.

У свою чергу, С.Полторак зазначив, що заповідну територію ніхто чіпати не буде, але люди, які вже уклали договір на обробку земель, що належать до території полігону, зможуть працювати і надалі.

"Це ті землі, які відведені як землі безпеки для полігону. Єдина вимога - своєчасно і чесно платити податки і, головне, не красти. Щоб не було, коли договір укладено на 300 га, а розорано 400", - підкреслив С.Полторак.

Як повідомлялося, в листопаді 2016 року Світовий фонд дикої природи (WWF) звинуватив Міноборони України в знищенні унікального ландшафтного заказника "Тарутинський степ".

"Ландшафтний заказник "Тарутинський степ", який зберігає останні незаймані степові екосистеми України, зараз розорюють місцеві фермери за контрактами з Міноборони (якому ця земля взагалі не належить). З 5200 га заказника, який є об'єктом природно-заповідного фонду України і охороняється законом, вже близько 1500 га знищено", - повідомила прес-служба фонду.

У WWF нагадали, що раніше на цій та прилеглих територіях розміщувався військовий полігон, але він був розформований, а його землі віднесені до земель запасу. 26 квітня 2012 року на частині земель колишнього полігону рішенням Одеської обласної ради №445-VI був створений один з найбільших в Україні степових заповідних об'єктів - заказник "Тарутинський степ".

Однак чиновники Міноборони вирішили повернути колишній військовий полігон (більше 24 тис. Га), включаючи територію заказника.

За даними WWF, природну цінність Тарутинського степу можна порівняти зі всесвітньо відомою Асканія-Нова. Ландшафт Тарутинського степу має величезне культурне значення, оскільки є одним з останніх збережених степових ділянок не тільки України, але і Європи.

Заказник є місцем поширення багатьох видів рослин, занесених до Червоної книги України, та місць проживання, включених в міжнародній Резолюції 4 Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) 1979 р

У березні 2017 року голова ОДА Максим Степанов і глава Одеської облради Анатолій Урбанський заявили про намір домогтися збереження заказника "Тарутинський степ" і надання йому статусу Національного парку.