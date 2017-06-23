ДФС оцінює втрати податків і зборів від блокади НКТ на кінець травня в 1,2 млрд грн

Прямі втрати податків і зборів від блокади неконтрольованих територій (НКТ) на Донбасі і втрати контролю над українськими підприємствами на НКТ за січень-травень 2017 року склали близько 1,2 млрд грн з великих платників податків, в тому числі в травні - понад 630 млн грн , повідомив глава Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) Євген Бамбизов.

Згідно з оприлюдненими ним даними, мова йде як про прямі втрати захоплених підприємств, на які припадає близько 70% втрат, так і про непрямі - у споживачів їх сировини на контрольованій території, в портах і у вантажоперевізників.

Е.Бамбізов уточнив, що зі 105 великих підприємств, що знаходяться на обліку в Офісі великих платників і розташованих в Донецькій і Луганській областях, було втрачено 35.

За його даними, найбільші втрати з податків на прибуток і додану вартість - відповідно близько 600 млн грн, 370 млн грн. Пенсійний та інші соцфонди втратили понад 107 млн ​​грн єдиного соціального внеску. Падіння надходжень податку на доходи фізосіб в Офісі великих платників податків оцінюють в 31 млн грн, військового збору - в 10 млн грн, частки чистого прибутку - в 83 млн грн.

Найбільше бюджети всіх рівнів втратили від захоплення компаній ДТЕК: енергокомпанії "Техремпоставка", "Східенерго", "Високовольтні мережі" і вугільні підприємства - шахта "Комсомолець Донбасу", "Свердловантрацит" і "Ровенькиантрацит".

Істотні прямі втрати ДФС зафіксувала також від "Донбасенерго" і "Єнакіївського коксохімпрома", непрямі - від "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Дніпровського меткомбінату", Маріупольського та Бердянського морських портів, порту "Октябрськ" (нова назва - стивідорна компанія "Ольвія") і "Лемтранс".