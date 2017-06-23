Гужві вручено підозру

Головному редактору інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігорю Гужві вручено повідомлення про підозру у вимаганні, повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Керівнику інтернет-видання "Страна" вручено підозру за ч. 3 ст. 189 КК України", - написала вона на сторінці у Facebook у п'ятницю ввечері.

Н.Максимець додала, що із клопотанням про обрання запобіжного заходу прокуратура звернеться до суду в суботу, 24 червня.

Сам І.Гужва повідомив, що вже ознайомився з підозрою. "Це повна маячня і брехня. Дивовижний документ - жодного слова правди", - написав він на сторінці свого адвоката, екс-міністра юстиції Олени Лукаш в соцмережі Facebook у п'ятницю ввечері.

За його словами, документ розпочинається з того, що він начебто особисто погрожував народному депутату фракції Радикальної партії Дмитру Ліньку публікацією компрометувальних матеріалів. "Я ще раз можу сказати, що я ніколи в житті не спілкувався з Ліньком. Єдиний раз, коли спливло це прізвище, - в пропозиції від Антона Філіпковського в травні 2017 року зняти за 20 000 доларів статтю про нього. Від цієї пропозиції я відмовився. Все", - заявив І.Гужва.

Як повідомлялося, увечері в четвер, 22 червня, в Києві затримали головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужву. Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, І.Гужва вимагав й отримав $10 тис. за нерозміщення компрометувальних матеріалів на діючого політика. За словами генерального прокурора, слідство має відео- та фотодокази цього правопорушення.

У п'ятницю вранці, 23 червня, народний депутат із фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що головний редактор видання "Cтрана.ua" І. Гужва вимагав від нього гроші.

Того самого дня прес-служба прокуратури м. Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву та його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах).

Ближче до вечора Н.Максимець повідомила, що повідомлення про підозру в скоєнні злочину буде вручено І.Гужві до кінця дня. За її словами, сторона обвинувачення має намір просити для І.Гужви запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, її розмір визначається з урахуванням ризиків та його майнового стану.