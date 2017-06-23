Кабмін пропонує ВР підвищити страховий стаж до 25 років з 2018 р. і скасувати оподаткування пенсій

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді підвищити мінімальний страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, до 25 років із 2018 року, скасувати оподаткування пенсій і пенсії за вислугу років.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба Міністерства соціальної політики України, урядовий проект пенсійної реформи передбачає осучаснення пенсій шляхом їх перерахунку з 1 жовтня 2017 року із використанням: єдиного показника середньої зарплати, який застосовується для призначення пенсії в 2017 році в сумі 3 тис. 764,4 грн; коефіцієнта вартості одного року страхового стажу, зниженого з 1,35 до 1 (одиниці).

Планується поглинання наявних у структурі пенсійної виплати тимчасових підвищень, надбавок, фіксованих індексацій.

Під час призначення пенсій у 2018 році коефіцієнт вартості року страхового стажу становитиме 1 й використовуватиметься показник середньої зарплати за два останні роки, а з 2019 року - показник середньої заробітної плати за три останні роки.

Також передбачається відновити з 1 жовтня 2017 року виплати пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі.

Перегляд умов призначення пенсії за віком із 1 січня 2018 року: в 60 років виходити на пенсію можуть ті громадяни, які матимуть 25 років страхового стажу.

Мінімальний страховий стаж щорічно збільшується на один рік, поки не становитиме 35 років у 2028 році.

У 63 роки на пенсію можуть виходити ті особи, які мають 15 років страхового стажу на 1 січня 2018 року, проте які не мають 25 років (також протягом десяти років збільшуватиметься на один рік щорічно).

У 65 років вийти на пенсію зможуть ті особи, які на 1 січня 2019 року матимуть 15 років страхового стажу, а не 16 років.

Особам, у яких не буде 15 років страхового стажу, призначатиметься державна соціальна допомога після досягнення 65 років.

Переглядаються також умови індексації пенсій і щомісячних страхових виплат. Так, у 2019-2020 роках індексація здійснюватиметься за окремим рішенням Кабінету Міністрів.

Щорічно з 2021 року показник середньої зарплати буде переглядатися на 50% зростання зарплати за попередні три роки і на 50% індексу споживчих цін.

Пакет законопроектів щодо пенсійної реформи також передбачає ліквідацію спеціальних пенсійних режимів для державних службовців (окрім тих, хто мав необхідний стаж на 1 травня 2016 року), науковців, осіб місцевого самоврядування, прокурорів, депутатів, журналістів.

До Податкового кодексу України пропонується внести зміни щодо скасування оподаткування пенсій за особливі заслуги (для Героїв України).

Крім того, пропонується ліквідувати пенсії за вислугу років, залишивши пільговий вихід на пенсію лише для: чорнобильців, матерів, які виховали п’ятьох дітей та інвалідів з дитинства (у 50 років); військових - учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та людей з диспропорційною карликовістю.

Передбачається доручити Кабміну до 1 жовтня підготувати окремий законопроект щодо осучаснення пенсій військовим і протягом шести місяців підготувати окремий закон про запровадження професійної пенсійної системи для осіб віком до 35 років.