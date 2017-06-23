Генпрокурор зажадав прискорити ухвалення рішень стосовно київського ПрАТ "Фанплит"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко зажадав від місцевої прокуратури Києва прискорити ухвалення рішень у рамках порушених у 2015-2017 роках кримінальних проваджень стосовно посадових осіб ПрАТ "Фанплит" ("Фанери і плити", Київ).

"Прокуратура досі не змогла ухвалити в кримінальному провадженні жодного конкретного рішення. Мене хвилює одне питання - чому так довго тягнеться ця справа? Це дуже схоже на тиск на це підприємство", - сказав Ю.Луценко на нараді з керівниками регіональних прокуратур у Житомирі в п'ятницю.

Він нагадав, що кримінальні провадження було порушено за фактом перевищення службових повноважень, невиконання рішень судів та за інші злочини.

"За зазначений період, навіть за умови, що експертиза не виявила загрози (екологічної - ІФ), компанія добровільно виконала судове рішення, яке навіть не підлягало примусовому виконанню", - зазначив генпрокурор.

Керівник місцевої прокуратури Максим Тимошенко пояснив, що справи в результаті було об'єднано, і повідомив, що нині триває робота Держспоживслужби та екологічної інспекції з виявлення фактів перевищення ПрАТ "Фанплит" шкідливих викидів у півтора-два рази.

"Це пов'язано з тим, що замість того, щоб спалювати газ, вони використовують відходи фанерного виробництва", - зазначив голова прокуратури.

Він також додав, що там відбуваються постійні акції протесту жителів проти підприємства.

"Я приймаю пояснення. Але якщо там буде встановлено або вже встановлено екологічну шкоду, то терміново спілкуєтеся з експертами для того, щоб прискорити цю роботу. Отримайте той або інший законний висновок експерта і дійте", - доручив генпрокурор.

Столичний комбінат "Фанери і плити" засновано в 1908 році як фанерний завод. Нині виробляє клеєну фанеру (зокрема вогнезахищену), ДВП, а також різні меблі з них.

Наприкінці 2016 року генеральний директор ПрАТ "Фанплит" Палладій Горбатюк пов'язував організовувані проти заводу заходи (зокрема протести мешканців житлового комплексу "Комфорт Таун") із наміром закриття підприємства та використання його земельної ділянки для подальшої забудови.

При цьому він зазначав, що з метою економії енергоресурсів "Фанплит" дійсно планував перейти з використання газу на спалювання тріски і проводив відповідні випробування для отримання необхідних дозволів, а прокуратура в клопотанні написала, що підприємство вже працює на трісці.

ПрАТ завершило 2016 рік із чистим збитком у розмірі 7,3 млн грн, тоді як у 2015 році його чистий прибуток становив 6,7 млн грн, чистий дохід збільшився на 4% - до 190,8 млн грн.