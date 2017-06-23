Перемир'я дозволить відновити ряд об'єктів на Донбасі

Представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко наголошує на важливості вирішення екологічних проблем і проведення ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури на Донбасі в разі дотримання умов перемир'я з 24 червня.

"Для вирішення екологічних проблем дуже важлива безпека! ТКГ в Мінську домовилася про режим тиші з 24 червня. Чи буде тиша - побачимо вже після опівночі. Якщо буде тиша - буде шанс провести ремонтні роботи на ДФС (Донецька фільтрувальна станція - ІФ), Авдіївському коксохімі і інших підприємствах поблизу лінії зіткнення", - написала І.Геращенко на сторінці в Фейсбук за підсумками візиту на Донбас в п'ятницю.

Вона вказала, що в рамках поїздки на Донбас ряд об'єктів і позицій відвідали члени Європарламенту Петрас Аустревічус і Анна Фотига, посли Словенії в Україні Наташа Прах, Хорватії Томіслав Відошевіч і Португалії Марія Кріштіна Серпа Ді Алмейда, а також її колега по Верховній Раді Марія Іонова.

"Тема екології, можливої ​​техногенної катастрофи на Донбасі буде однією з ключових на засіданні парламентського комітету Асоціації Україна - ЄС, який відбудеться восени в Україні. На цьому наполягатимуть члени Європарламенту Петрас Аустревічус і Анна Фотига", - анонсує І.Геращенко.

За її словами, українська сторона активізує спільні зусилля по інформуванню ЄС про екологічні проблеми Донбасу. "Просимо збільшити допомогу над програмами моніторингу екологічної ситуації, на вирішення екологічних проблем, розмінування. Ми будемо разом звертатися до міжнародних інституцій з проблеми недопуску до окупованих територій екологічних місій, міжнародних експертів, в т.ч. тих, що готові сприяти в відкачуванні води із затоплених шахт", - пояснила вона.

Як повідомлялося 21 червня Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі підтримала дотримання режиму тиші на час збирання врожаю, починаючи з 24 червня. Так зване "хлібне перемир'я" має тривати в період збору врожаю з 00.00 24 червня по 31 серпня.