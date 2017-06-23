НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Діамантбанк

Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів і фізичних осіб (ФГВФО) 22 червня ухвалив рішення (№394-рш) про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Діамантбанк" (Київ), повідомляється на веб-сайті центробанку.

Як повідомлялося, днями директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін заявив, що операція з передачі Діамантбанку приймаючому ТАСкомбанку може бути зірвана з технічних причин.

"У нас дуже мало часу, щоб цю операцію завершити або не завершити. Ми маємо підписати документи про передачу сьогодні-завтра. Людина, яка має підписати дозвіл на передачу, - у відпустці. Цей маленький момент ставить під сумнів операцію на 1 млрд грн", - сказав він.

К.Ворушилін уточнив, що 23 червня завершується термін роботи у банку тимчасової адміністрації, тому в разі зриву операції з передачі Діамантбанку приймаючому банку Діамантбанк має бути направлено на ліквідацію.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ФГВФО, приміщення центрального офісу Діамантбанку є пам'яткою архітектури, тому передачу нерухомості з його балансу на баланс ТАСкомбанку має підписати чиновник із київського відомства з архітектури, який нині перебуває у відпустці.

Як повідомлялося, ФГВФО визначив ТАСкомбанк, що належить екс-главі Нацбанку України Сергію Тігіпку, приймаючим банком при виведенні з ринку Діамантбанку.

НБУ 24 квітня 2017 року визнав Діамантбанк неплатоспроможним, посилаючись на те, що фінустанова до 1 квітня не забезпечила досягнення встановленого центробанком мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу на рівні 5%.

Діамантбанк був зареєстрований у листопаді 1993 року. Згідно з даними НБУ, на 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів (7,27 млрд грн) банк посідав би 23-тє місце серед 90 працюючих українських банків.

Станом на 24 квітня фізичними особами - власниками істотної участі в Діамантбанку були Давид Жванія, Ігор Крезь, Андрій Щукін і В'ячеслав Циганенко, міноритарним акціонером - екс-народний депутат Микола Мартиненко, який пов'язав визнання банку неплатоспроможним із висуненими на його адресу обвинуваченнями з боку НАБУ і подальшим його затриманням.

На початок квітня 2017 року кошти клієнтів у банку становили 4,24 млрд грн, зокрема фізичних осіб - 2,07 млрд грн.

Група "ТАС", заснована в 1998 році, є однією з найбільших фінансово-промислових груп України, розвиває чотири основні напрями бізнесу: фінансовий, промисловий, венчурний і нерухомість. До фінансового сектора групи входять ТАСкомбанк і куплений наприкінці минулого року Універсал Банк. У групі також ризикові страхові компанії "Індустріальна" і "ТАС" та компанії зі страхування життя "ТАС" і "Ейгон Лайф Україна", а також "ТАС-Фінанс консалтинг", "ТАС Ессет Менеджмент", процесинговий центр "ТАС Лінк", "Фінансова компанія "Центр фінансових рішень" (ТМ "КредитМаркет"), колекторна компанія "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів", "Перемога Фінанс Актив", "Велко Інвест", "Улф-Фінанс".

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів ТАСкомбанк посідав 20-те місце (8,57 млрд грн), а Універсал Банк - 25-те місце (4,01 млрд грн) серед 90 діючих банків.