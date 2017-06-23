Податки в цифровій економіці XXI століття обговорять податківці 45 країн Європи на Генасамблеї IOTA в Києві 29-30 червня

Сесія Генеральної асамблеї Внутрішньо-європейської організації податкових адміністрацій (Intra-European Organization of Tax administration, IOTA), що об'єднує податкові відомства європейських країн, 29-30 червня в Києві обговорить зміни в податковій політиці в зв'язку зі зростаючою в XXI столітті цифровізацією економіки.

Як відзначили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Державної фіскальної служби (ДФС) в п'ятницю, Україна вперше за 20 років буде головувати на Генасамблеї цієї організації.

За даними ДФС, в заході під назвою "Руйнівні тенденції і нові бізнес-моделі: виклики та наслідки для податкової адміністрації 21-го століття", очікується участь 45 делегацій всіх членів організації.

Як пояснив керівник офісу реформ при ДФС Роман Бичева, розвиток технологій і глобалізація призвели до появи нових, гібридних або віртуальних, бізнес-моделей, створенню стартапів в форматі "Р2Р" на рівноправних неформальних договірних умовах і платформ для безпосереднього зв'язку покупців з продавцями.

"Зрозуміло, що їм також доводиться мати справу з багатьма видами податків, але традиційна система оподаткування в нових умовах стає неефективною. Тому податковим адміністраціям необхідно переглянути свої стратегії дотримання законодавства, щоб забезпечити рівноправний режим оподаткування та однакові умови як для традиційних, так і нових бізнес -моделей ", - зазначив Р.Бічева.

За його словами, вже існують нові розробки, які допоможуть податковим системам адаптуватися до сучасних умов. Серед них керівник офісу реформ назвав технологію блокчейн, яка могла б мати істотне значення для розкриття міжнародних схем шахрайства з ПДВ за участю фіктивних постачальників.

У фіскальному відомстві уточнили, що в порядку денному також розвиток сервісів для платників податків і зниження адміністративного навантаження, зменшення витрат на податкове адміністрування, боротьба з ухиленням від сплати податків і податковим шахрайством.

Крім того, згідно з інформацією на сайті IOTA, 28 червня в Києві пройде також засідання виконавчої ради організації.

Як повідомлялося, глава Державної фіскальної служби України Роман Насиров, відсторонений нині з посади в зв'язку з розслідуванням НАБУ, на початку червня 2016 року у попередній, 20-й, Генасамблеї IOTA в Бухаресті був обраний її президентом терміном на рік.

Згідно з інформацією на сайті IOTA, організація зі штаб-квартирою в Будапешті була створена в 1996 році податковими органами Болгарії, Чехії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини. Україна стала асоційованим членом асоціації в 2004 році, а повним членом - в 2006 році, коли число членів IOTA досягло 38. Білорусь приєдналася до асоціації в 2009 році, а Росія з 2011 року, тоді як Казахстан є асоційованим членом з 2009 року.