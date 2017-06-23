Для врегулювання міграційного кризи Євросоюзу не вистачає солідарності і відповідальності

Для вирішення соціально-економічної та міграційної криз Євросоюзу необхідно поєднувати відповідальність з солідарністю, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"У цьому питанні бракує рівноваги, будь то соціально-економічна тема, або міграційна", - сказав французький президент в п'ятницю на прес-конференції в Брюсселі після завершення саміту ЄС.

Він нагадав, що деякі країни Євросоюзу були вражені соціально-економічною кризою. "Чи були ми повністю солідарні з ними? Я не впевнений", - зазначив Е.Макрон.

"І в міграційній політиці - те ж саме. Перші жертви - це країни прибуття (мігрантів в ЄС - ІФ). Ми з самого початку не слухали Італію, яка оголошувала наступаючу хвилю. Слідом Італія і Греція опинилися вражені цим вірусом. Потім це сталося з іншими країнами, які, в основному надавали біженцям притулок. І я хочу бути дуже відвертим з вами, ось чому. Тому що це благополучні країни, в яких дуже низьке безробіття. І мігранти, що складаються переважно з біженців, вирішили, що там у них є майбутнє", - пояснив президент Франції.

"Після цього починають проявлятися недоліки європейської солідарності, що стосується розподілу тягаря. Це факт", - додав Е.Макрон.

На його думку, справжня солідарність справжня відповідальність - в тому, щоб були загальні правила надання притулку та управління потоками мігрантів, що дозволяють ефективно і людяно поводитися з біженцями, що ризикують своїми життями, і уникати ситуацій, з якими зараз довелося зіткнутися країнам Євросоюзу, будь то "балканський" шлях або, як сьогодні", лівійський".

За словами президента, важливо приступити до врегулювання питань про притулок на рівні третіх країн, так як ризикуючі на шляху до Європи своїми життями люди не обов'язково мають шанс отримати статус біженця і притулок.

Він підкреслив, що потрібна "справжня, скоординована, структурована політика притулку, яка дозволить керувати потоками".

І все це, додав Е.Макрон, пов'язане зі "справжнім контролем на зовнішніх кордонах" ЄС, що і передбачає постанова саміту Євросоюзу, що відбувся в Брюсселі 22-23 червня.