Події

22:47 23.06.2017

Міністр екології виступає за повернення екологічного податку з автотранспорту

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак вважає за доцільне повернути сплату екологічного податку з транспортних засобів, які є найбільшими забруднювачами довкілля.

"Так званий паливний податок успішно зарекомендував себе в країнах Європейського Союзу, де надходження від нього досить високі й оподатковуються різні види двигунів і палива. Вважаю за доцільне повернутися до розгляду питання про розширення бази екологічного оподаткування за рахунок сплати такого податку з транспорту", - сказав міністр під час години запитань до уряду в парламенті в п'ятницю.

При цьому він нагадав, що транспортні засоби в Україні були звільнені від сплати такого податку в 2015 році.

"Близько 80% забруднення атмосферного повітря в середньостатистичних українських містах - це забруднення від транспорту, приватного та муніципального", - наголосив О.Семерак.

Міністр відзначив необхідність удосконалення бюджетного та податкового законодавства в частині покращення фінансової дисципліни, підвищення ставки екологічного податку, розширення бази оподаткування.

За його словами, до держбюджету в 2016 році надійшло більше ніж 4 млрд 222 млн грн коштів від сплати екологічного податку. Найбільшими платниками стали підприємства металургійної, добувної, переробної, житлово-комунальної сфери та паливно-енергетичного комплексу.

Водночас, зазначив він, порівняно з 2014-м і 2015 рр. сума надходжень значно більша, і 75% податку надходить саме за викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря.

"Сума надходжень збільшується, тому що зростає кількість викидів. Такий шлях - це шлях у нікуди", - вважає О.Семерак.

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