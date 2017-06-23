Події

22:49 23.06.2017

Уряд пропонує скасувати плату за акцизну марку на алкоголь та сигарети

Плату за акцизну марку для виробників та імпортерів алкоголю і сигарет може бути скасовано в рамках автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів.

Відповідний законопроект Кабінету Міністрів №6545-1 зареєстровано у Верховній Раді 21 червня.

У результаті запуску автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів акцизна марка перестане бути документом суворої звітності. Акцизна марка залишиться спеціальним знаком, який підтверджуватиме сплату податку. Таким чином, марка може стати і паперовим знаком, і нанесеним на пачку або етикетку.

Уряд також пропонує скасувати електронний реєстр товарно-транспортних накладних, що діє на сьогодні, на відпуск спирту та лікеро-горілчаних виробів.

Кабінет Міністрів пропонує запровадити електронну акцизну накладну на переміщення сигарет, спирту та лікеро-горілчаних виробів, яку заповнюватимуть продавці, що мають ліцензії на реалізацію відповідних товарів. Після заповнення електронної акцизної накладної суб'єкти господарювання реєструватимуть її в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Підтвердженням про внесення акцизної накладної до Єдиного реєстру акцизних накладних буде квитанція в електронному вигляді, яку продавець товарів зможе отримати протягом операційного дня.

Крім того, в проекті закону прописано механізм заповнення електронних акцизних накладних.

Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних затверджуватиме Кабмін.

Уряд передбачив заборону транспортування спирту і лікеро-горілчаних виробів без акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Перші 180 календарних днів система діятиме в тестовому режимі, протягом якого не застосовуватимуться штрафи за порушення термінів реєстрації акцизних накладних і коригування розрахунків в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Згідно з розробленим документом, автоматизована система контролю за обігом спирту, алкоголю та сигарет дасть змогу чітко простежувати рух цих товарів від виробника або імпортера до моменту їх реалізації суб'єктам роздрібної торгівлі. Уряд очікує скорочення тіньового ринку підакцизних товарів і збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок чіткого контролю за обігом алкоголю та сигарет.

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