Семеро поліцейських поранені в результаті вибуху на території санаторію в Маріуполі

В результаті вибуху на території непрацюючого санаторію в Маріуполі постраждало семеро поліцейських.

"В даний час сім поліцейських отримали поранення різного ступеня тяжкості і перебувають у лікарні", - написав начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Фейсбук.

Він зазначив, що на території санаторію розташовувався один з батальйонів поліції, який прибув до Маріуполя для здійснення охорони стратегічно важливих об'єктів міста.

"Попередньо можна сказати, що стався несанкціонований вибух гранати гранатомета", - інформував В.Аброськін.

На місці вибуху працюють вибухотехніки і слідча група прокуратури області.