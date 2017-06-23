Події

22:51 23.06.2017

Семеро поліцейських поранені в результаті вибуху на території санаторію в Маріуполі

В результаті вибуху на території непрацюючого санаторію в Маріуполі постраждало семеро поліцейських.

"В даний час сім поліцейських отримали поранення різного ступеня тяжкості і перебувають у лікарні", - написав начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Фейсбук.

Він зазначив, що на території санаторію розташовувався один з батальйонів поліції, який прибув до Маріуполя для здійснення охорони стратегічно важливих об'єктів міста.

"Попередньо можна сказати, що стався несанкціонований вибух гранати гранатомета", - інформував В.Аброськін.

На місці вибуху працюють вибухотехніки і слідча група прокуратури області.

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