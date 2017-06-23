Події

22:55 23.06.2017

Нищук виступає за створення Інституту музеїв

Міністр культури України Євген Нищук ініціює створення Інституту музеїв для розробки стратегії їх розвитку.

"Ми з вами почали розмову з того, що створено Інститут книги. Я думаю, що наступним інститутом, саме інститутом, який розробляє стратегію розвитку певного напряму, повинен бути саме Інститут музеїв", - сказав міністр в ефірі "5 каналу".

Він зазначив, що це є і позицією Музейної ради при Міністерстві культури, яка зараз розробляє ідею Музейного інституту.

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