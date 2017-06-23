Події

22:58 23.06.2017

Поліція затримала автовикрадача, який намагався обікрасти автомобіль нардепа Южаніної

Правоохоронці затримали автовикрадача, який намагався обікрасти автомобіль народного депутата.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, співробітники поліції, що входять до спеціальної групи щодо запобігання угону транспортних засобів, помітили, як на стоянці біля супермаркету в Києво-Святошинському районі Київської області автомобіль заблокував шлях для руху автомобіля нардепа.

"З автомобіля-порушника вийшов чоловік кавказької зовнішності. Він завдав кілька ударів по склу заблокованого автомобіля, намагаючись розбити скло і викрасти з салону авто залишені в ньому речі. У цей момент оперативники поліції затримали автовикрадача", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє інтернет-видання "Українська правда", заблокований автомобіль належить нардепу Ніні Южаніній. За попередньою інформацією вона в момент спроби крадіжки перебувала в салоні авто.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Його перевіряють на можливу причетність до інших подібних злочинів.

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