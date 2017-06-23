У квартирі Гужви під час обшуку знайшли рублі

Під час обшуку в квартирі головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігоря Гужви виявили рублі і візитки, повідомила його заступник Світлана Крюкова.

"У Ігоря Гужви вдома обшук. Знайшли візитки і 20 рублів - все, зрада. До речі, Гужві вручили "підозру". За нею - він особисто погрожував Лінько, з яким той жодного разу не бачився. Так буває? Все буває в перший раз :)"- написала С.Крюкова на своїй сторінці в Фейсбуці в п'ятницю ввечері.

У свою чергу, народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Ларін на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив: "У квартирі Ігоря Гужви проходить обшук. Знайшли 30 рублів і візитки".

Як повідомлялося, увечері 22 червня в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Cтрана.ua" І.Гужва. Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, І.Гужва вимагав та отримав $ 10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика. За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео і фото докази даного правопорушення.

У п'ятницю вранці, 23 червня, народний депутат з фракції Радикальної партії України Дмитро Лінько підтвердив, що головний редактор видання "Cтрана.ua" І. Гужва вимагав від нього гроші.

У той же день прес-служба прокуратури м.Києва повідомила, що керівника інтернет-видання "Страна.ua" І.Гужву і його посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах).

Увечері І.Гужві було вручено повідомлення про підозру у вимаганні (за ч. 3 ст. 189 КК України). Прокуратура в суботу, 24 червня, звернеться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Адвокат І.Гужви, екс-міністр юстиції Олена Лукаш розмістила на своїй сторінці в Фейсбуці фотографію головного редактора видання у дворі главку київської поліції в супроводі коментаря: "До зустрічі завтра! Дякую за підтримку!"