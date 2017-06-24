Іноземні паломники постраждали в Мецці під час спроби затримання терориста

При спробі затримання терориста в Мецці постраждали шість іноземних паломників, повідомив журналістам представник МВС Саудівської Аравії.

За даними поліції, терорист-смертник намагався здійснити вибух в головній святині мусульманського світу - Заповідній мечеті (мечеть аль-Харам - ІФ) в Мецці, коли там зібралися численні прочани в останню п'ятницю мусульманського свята Рамадан.

Як завив представник МВС, "нам вдалося зірвати плани терориста, метою якого була Велика мечеть, паломники і ті, що моляться".

Поліція змогла блокувати терориста в одному з житлових будинків Мекки. "На жаль, він відкрив вогонь по співробітниках служби безпеки, коли побачив їх, перш ніж підірвав себе", - заявив представник міністерства.

Він пояснив, що в результаті вибуху будинок, в якому намагався сховатися терорист, частково зруйнований, постраждали шестеро паломників, яких він узяв в заручники. Поранення в ході операції отримали також п'ять співробітників служби безпеки.

За даними американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ), теракти в Саудівській Аравії здійснюються за вказівкою лідерів терористичної організації ІГІЛ. Вони розпочали атаки Саудівської Аравії після того, як вона приєдналася до проамериканської міжнародної коаліції проти ІГІЛ.