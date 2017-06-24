Події

07:03 24.06.2017

У Китаї після зсуву під завалами опинилися більше 100 чоловік

У Китаї понад 100 людей опинилися під завалами в результаті зсуву. Про це повідомляє China News в своєму Twitter.

Як наголошується в повідомленні, зсув зійшов в повіті Маосянь в Сичуань в центральній частині країни. Рятувальні служби попрямували до місця події. Як повідомляє Бі-Бі-Сі, стихією було зруйновано 40 будинків.

За даними китайського порталу People's Daily Online, зсув зійшов з гори, яка знаходиться в Нгава-Тибету-Цянському автономному окрузі, і заблокував два кілометри в селі Ксінмо. За даними телеканалу, інцидент стався 06:00 за місцевим часом (01:00 кск).

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