У Венесуелі внаслідок нападу на будівлю парламенту четверо постраждалих

У Венесуелі в результаті нападу на будівлю парламенту отримали поранення чотири людини. Про це повідомляється на сайті Національної асамблеї країни.

Як наголошується в повідомленні, на парламент напала група озброєних людей. Працівники Національної асамблеї проводили мирну акцію протесту проти установчих зборів, коли на них напали. Також атакуючі таранили двері парламенту на мотоциклах, підпалювали петарди і "погрожували співробітникам парламенту палицями, трубами та камінням".

Крім того, атакуючі написали на стінах будівлі "Чавес живий" і "У вас є 35 днів".

У Венесуелі з початку квітня тривають сутички прихильників президента Ніколаса Мадуро і його супротивників, які вимагають відставки уряду. В результаті зіткнень загинули більше 60 осіб.

Як повідомляло Reuters з посиланням на джерела в Білому домі, адміністрація президента США хоче ввести санкції проти Венесуели через те, що її влада застосовує жорсткі заходи для придушення протестів. За даними співрозмовника видання, обмеження США стосуватимуться нафтової сфери, а саме державної нафтогазової компанії PDVSA.

На початку червня Мадуро заявив, що хоче винести конституційну реформу на референдум, "щоб народ вирішив, чи хоче він її чи ні". Він скликав установчі збори, які вносять зміни до головного закону країни, що стало приводом для масових протестів і критики з боку опозиції, яка звинуватила президента в спробі державного перевороту.