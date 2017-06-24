Катар вважає вимоги арабських країн нереалістичними

МЗС Катару готує офіційну відповідь на умови чотирьох арабських країн з відновлення відносин. "В інтересах регіональної безпеки ми вивчаємо ці вимоги", - повідомили в Досі.

Катар в суботу, 24 червня, підтвердив, що отримав від чотирьох арабських країн список з 13 вимог. У Досі не вважають висунуті умови розумними і здійсненними, заявив прес-секретар катарського уряду шейх Саїф Аль Тані.

"В інтересах регіональної безпеки ми вивчаємо ці вимоги. І МЗС надасть офіційну відповідь з цього приводу", - цитує представника влади агентство Reuters.

Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати і Єгипет раніше направили відповідний список Досі. У ньому, зокрема, йшлося про те, що влада емірату повинна обрубати всі зв'язки з "Братами мусульманами", "Аль-Каїдою", "Ісламською державою", "Хезболлою" і іншими радикальними угрупованнями і перестати фінансувати терористичні організації. Катарський уряд також закликали закрити англомовний канал "Аль-Джазіра" і порвати дипломатичні відносини з Іраном.

На початку червня названі країни, а також Ємен, Лівія, Мальдівська Республіка і Республіка Маврикій припинили дипломатичні контакти з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму. У Досі назвали ці звинувачення безпідставними. Кувейт виступає в ролі посередника між сторонами конфлікту.