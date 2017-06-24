ЄС пригрозив візовими обмеженнями країнам, які не беруть назад мігрантів

Брюссель не виключив "перегляду візової політики" щодо держав, які відмовляються приймати назад мігрантів. Це може торкнутися членів правлячих еліт, які регулярно відвідують Європу.

Глави держав і урядів 28 країн Євросоюзу підтвердили готовність "використовувати всі можливі важелі", щоб чинити тиск на держави, які протидіють поверненню на їх територію незаконних мігрантів. Про це йдеться в поширеній в п'ятницю, 23 червня, спільній заяві за підсумками саміту ЄС в Брюсселі.

Йдеться про "прагматичні домовленості з третіми країнами", що не входять до складу Євросоюзу, а також про двосторонні угоди з ними, що укладаються державами - членами спільноти.

При цьому в якості механізму впливу "в міру необхідності" може використовуватися "перегляд візової політики", попередили в Брюсселі.

Як уточнює агентство Reuters, такі країни, як Бангладеш і Нігерія, часто не бажають приймати назад своїх громадян, яким відмовлено в праві перебування на території ЄС.

За словами дипломатів, зміни в візових правилах можуть торкнутися, зокрема, членів правлячих еліт, які регулярно відвідують Європу.