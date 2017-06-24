Двоє бійців сил АТО поранені за минулу добу в результаті 48 обстрілів бойовиків

Бойовики за минулу добу 48 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, в тому числі 14 разів - з артилерії, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в суботу вранці.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє бійців сил АТО вчора отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Епіцентром вогневої активності противника став луганський напрямок, про що свідчать 27 зафіксованих протягом минулої доби фактів застосування противником зброї. Гаряче було в районі Бахмутськой траси, де незаконні збройні формування неодноразово накривали щільним вогнем з мінометів калібру 120 і 82 мм, 122-мм артилерії позиції українських воїнів поблизу Кримського. Крім того, вже ввечері бойовики відкривали вогонь з мінометів по українським опорним пунктам неподалік Новотошківського, Новоолександрівки, Новозванівки, Щастя і Попасної. Також протягом дня з піхотного озброєння бойовики били в районі Лобачова, Дінця і Ніжньотеплого.

На приморському напрямку, обстрілявши вранці опорні пункти сил АТО в районі Широкиного і Водяного зі 122-мм артилерійських систем, загарбники майже не застосовували зброї протягом дня. З настанням сутінків противник знову активізувався. Зокрема, зі 120-мм мінометів зробили обстріл укріплень неподалік Лебединського, а з мінометів калібру 82 мм - в районі Талаківки. Також противник неодноразово, використовуючи стрілецьку зброю і гранатомети різних модифікацій, відкривав вогонь по українським воїнам, які тримають оборону біля Широкино, Гнутового, Павлополя, Богданівки і Новотроїцького. Всього, протягом минулої доби, бойовики 13 разів застосовували зброю проти підрозділів сил АТО на цій частині фронту.

На донецькому напрямку до світанку противник відкривав вогонь з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селищ Кам'янка та Новоселівка Друга. Вдень на цьому напрямку встановилося відносне затишшя. Увечері бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Зайцева з мінометів калібру 82 мм. Трохи пізніше тричі відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів по українським оборонним позиціям в південному передмісті Авдіївки. З такого ж озброєння загарбники обстріляли українських вояків, які тримають оборону біля селища Піски.