Події

07:34 24.06.2017

Джонні Депп вибачився за жарт про вбивство Трампа

Американський актор Джонні Депп приніс вибачення за свій жарт про вбивство президента США Дональда Трампа, повідомляє в п'ятницю журнал People.

"Я приношу вибачення за поганий жарт про президента Дональда Трампа, який я нетактовно спробував вимовити. Вийшло не так, як планувалося, а я не планував зла. Я тільки намагався порадувати, а не шкодити комусь", - йдеться в його заяві.

Раніше в п'ятницю Білий дім США засудив жарт американського актора Джонні Деппа про вбивство Д. Трампа, який він виголосив на фестивалі Гластонбері у Великобританії.

Напередодні Дж.Депп, виступаючи на фестивалі в Британії, жартував про те, що було б, якби він убив президента.

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