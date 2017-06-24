Екс-глава Діамантбанку повідомляє про закриття операції з передачі його активів і пасивів ТАСкомбанку

Угода про передачу частини активів і пасивів неплатоспроможного Діамантбанку ТАСкомбанку, що належить екс-голові Нацбанку України Сергію Тігіпку, закрита, повідомив екс-керівник Діамантбанку Олег Ходойчук.

"Угода по приймаючому банку на базі активів і пасивів Діамантбанку тільки що закрита успішно", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук в суботу.

Як повідомлялося, НБУ 24 квітня 2017 року визнав Діамантбанк неплатоспроможним, посилаючись на те, що фінустанова станом на 1 квітня не забезпечила досягнення встановленого центробанком мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу на рівні 5%.

Пізніше К.Ворушілін повідомив, що ТАСкомбанк став єдиним кваліфікованим інвестором, який претендує на активи і пасиви Діамантбанку.

За даними екс-глави правління Діамантбанку Олега Ходачука, потенційний інвестор сплатив гарантійний внесок і готовий направити на формування статутного капіталу перехідного банку 500 млн грн.

Діамантбанк зареєстрований в листопаді 1993 року. Згідно з даними НБУ, на 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів (7,27 млрд грн) Діамантбанк займав би 23-е місце серед 90 працюючих українських банків.

Станом на 24 квітня 2017 року власниками істотної участі в Діамантбанку були Давид Жванія, Ігор Крез, Андрій Щукін і В'ячеслав Циганенко, міноритарним акціонером - екс-народний депутат Микола Мартиненко, який пов'язав визнання банку неплатоспроможним з висунутими на його адресу звинуваченнями з боку НАБУ і недавнім затриманням.

О.Ходачук також назвав основною причиною неплатоспроможності банку затримання М.Мартиненко. Він нагадав, що в середині березня банк зареєстрував проспект додаткової емісії на 750 млн грн, участь в розміщенні якої планував брати як сам глава правління, так і М.Мартиненко.

На початок квітня 2017 року кошти клієнтів в банку становили 4,24 млрд грн, в тому числі фізосіб - 2,07 млрд грн.

Група "ТАС", заснована в 1998 році, є однією з найбільших фінансово-промислових груп України, розвиває чотири основних напрямки бізнесу: фінансовий, промисловий, венчурний і нерухомість. У фінансовий сектор групи входять ТАСкомбанк і куплений в кінці минулого року Універсал Банк. У групі також ризикові страхові компанії "Індустріальна" і "ТАС" і компанії зі страхування життя "ТАС" і "Ейгон Лайф Україна", а також "ТАС-Фінанс консалтинг", "ТАС ЕССЕТ Менеджмент", процесинговий центр "ТАС Лінк", "Фінансова компанія "Центр фінансових рішень" (ТМ "КредитМаркет"), колекторська компанія "Фінансова компанія "Європейське агентство з повернення боргів", "Перемога Фінанс Актив", "Велко Інвест", "Улф-Фінанс".

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів ТАСкомбанк займав 20-е місце (8,57 млрд грн), а Універсал банк - 25-е місце (4,01 млрд грн) серед 90 діючих банків.

У гіпотетичному випадку складання активів всіх трьох банків об'єднаний банк із загальними активами в 19,85 млрд грн був би 14-м на ринку за загальним розміром активів.