Через ремонт асфальту на Повітрофлотському проспекті змінюється рух тролейбусів 24-25 червня

З 22:00 24 червня до 6:00 25 червня в зв'язку з асфальтуванням проїжджої частини Повітрофлотського проспекту (на ділянці від Повітрофлотського шляхопроводу до вулиці Фучика) змінюється рух тролейбусів маршруту №№ 8, 9, 17, 19, 33.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, в зазначений період тролейбус маршруту № 8 курсуватиме дорогою "ст. м. Площа Льва Толстого - б-р Тараса Шевченка - пр-т. Перемоги - Повітрофлотський шляхопровід".

Маршрут № 9: "аеропорт" Київ " - пр-т. Повітрофлотський - вул. Антонова - пл. Космонавтів - вул. Єреванська - вул. Курська - просп. Повітрофлотський - аеропорт" Київ".

Маршрут № 17 буде рухатися від площі Космонавтів, через вул. Єреванську, вул. Курську, просп. Повітрофлотський, вул. Антонова, до пл. Космонавтів.

Рух маршруту № 19: "вул. Ольжича - Повітрофлотський шляхопровід", а маршрут № 33: "Мінський масив - Повітрофлотський шляхопровід".