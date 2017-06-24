У США поліцейський помилково застрелив свого колегу афроамериканця

У США в місті Сент-Луїс в штаті Міссурі поліцейський поранив афроамериканця, який також є співробітником правоохоронних органів, прийнявши його за злочинця. Про це повідомила місцева поліція, передає Associated Press.

За даними поліції, інцидент стався в середу, 21 червня, але відомо про нього стало 24 червня. Як розповіли в правоохоронних органах, троє афроамериканців викрали транспортний засіб. Поліція стала переслідувати зловмисників. У відповідь викрадачі відкрили вогонь і врізалися.

Підозрювані покинули автомобіль та спробували сховатися. Поліцейський-афроамериканець, який був не при виконанні обов'язків, побачив, що сталося з вікна свого будинку і вибіг, щоб допомогти своїм колегам. З собою він узяв табельну зброю. Двоє поліцейських крикнули йому лягти на землю, але потім впізнали і попросили встати і підійти до них. В цей час приїхав інший офіцер поліції. Він побачив афроамериканця, який йшов до поліцейських, також не впізнав його і відкрив вогонь, поранивши його в руку.

Поліцейський, який вистрілив в афроамериканця, служив в поліції Сент-Луїса більше дев'яти років.

Одного підозрюваного у викраденні поліцейські затримали, поранивши його в коліно. Він був госпіталізований, а потім поміщений під варту. Другий був заарештований на місці злочину, а третьому вдалося втекти. Він оголошений у розшук.