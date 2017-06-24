Події

08:27 24.06.2017

Іванку Трамп допитають у справі про плагіат дизайну взуття

Дочка президента США Дональда Трампа Іванка дасть свідчення в суді у справі про порушення її компанією авторських прав італійського виробника взуття. Про це повідомляє Bloomberg.

Італійська компанія Aquazzura звинуватила компанію Іванки Трамп IT Collection LLC і шевця Марка Фішера Холдингу в тому, що вони скопіювали популярну моделей босоніжок Wild Thing при розробці свого взуття Hettie. Модель Aquazzura коштує близько $ 780. Модель бренду Іванки Трамп продається за $ 150 за пару.

За даними агентства, суддя Кетрін Форест не погодилася з доводами адвокатів Іванки Трамп, які стверджували, що їх клієнтка дуже зайнята, щоб відповісти на питання по даній справі. Дочка президента повинна дати показання до кінця жовтня поточного року.

Агентство відзначає, що Іванка Трамп раніше заявляла, що "не брала участі в розробці концепції та дизайну Hettie".

Іванка Трамп на даний момент займає посаду помічника президента США Дональда Трампа. До цього вона займалася розвитком власних брендів взуття, одягу, аксесуарів і ювелірних прикрас.

Деякі компанії припинили співпрацю з брендами Іванки Трамп через її батька. Так Nordstrom припинила продаж продукції дочки американського лідера після того, як група активістів Grab Your Wallet організувала акцію протесту. Активісти виступили з критикою Nordstrom, яка веде справи з родиною президента.

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