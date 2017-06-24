Майже половина опитаних американців схвалюють роботу Трампа на посаді президента

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа виріс - майже половина опитаних американців схвалюють його роботу, повідомляє The Hill з посиланням на опитування Гарвард-Харріс.

Згідно з новими отриманими даними, 48% респондентів задоволені роботою глави США, 52%, навпаки, не схвалюють дії Д. Трампа на посаді президента.

Проте, тільки 32% опитаних вважають, що "країна перебуває на вірному шляху".

Відзначається, що американці схвалюють дії зі створення робочих місць і в області боротьби з тероризмом.

Он-лайн опитування було проведене серед 2 тис.237 зареєстрованих виборців з 19 по 21 червня.

8 червня CNN з посиланням на опитування Квінніпекського університету повідомляв, що рівень підтримки Д. Трампа впав до 34%, і що деякі американці не вірять, що президент США протримається на своїй посаді до кінця чотирирічного терміну.