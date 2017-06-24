Події

08:44 24.06.2017

У США торнадо пошкодив "літаки судного дня"

У штаті Небраска на базі ВПС торнадо пошкодив два з чотирьох "літаків судного дня" E-4B. Крім того, вітер завдав ушкодження восьми літакам-розвідникам RC-135

У США в штаті Небраска на базі Оффат десять літаків американських ВПС, в тому числі два так званих "літака судного дня" E-4B, були пошкоджені в результаті торнадо. Про це заявив представник ВПС США, передає CNN.

За його словами, інцидент стався минулого тижня, 16 червня, але відомо про це стало в суботу, 24 червня. Як зазначив представник військових, пошкодження не завадять E-4B виконати свою місію в разі знищення наземних пунктів управління.

Крім того, торнадо були пошкоджені вісім літаків-розвідників RC-135. Також вітер повалив дерева та пошкодив будівлі на базі ВПС США.

Як розповів представник військових, літак "судного дня" є одним з головних командних центрів для президента, міністра оборони і начальників штабів. E-4B захищений від електромагнітних хвиль і оснащений сучасними системами і засобами зв'язку. Їх готують на випадок, коли наземні структури управління не зможуть здійснювати свої функції.

Літак захищений від наслідків ядерного вибуху. На борту можуть перебувати понад сто осіб. Один з чотирьох "літаків судного дня" завжди готовий до вильоту і може піднятися протягом декількох хвилин.

Всього на базі Оффат чотири літаки "судного дня". Один з них знаходився поза базою під час торнадо.

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