Прем'єр Франції здійснить свій перший закордонний візит до Естонії

Прем'єр Франції Едуар Філіп наступного тижня відвідає Естонію. Це буде його перший офіційний візит за кордон на посаді глави уряду, оголосила в п'ятницю французька влада.

Візит відбудеться 28 і 29 червня. Е.Філіпп проведе переговори з керівниками Естонії. Крім того, він відвідає 300 французьких військових, розміщених в Естонії в рамках плану НАТО щодо посилення присутності в Східній Європі.

З 1 липня Естонії переходить головування в ЄС.