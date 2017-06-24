Події

08:49 24.06.2017

Прем'єр Франції здійснить свій перший закордонний візит до Естонії

Прем'єр Франції Едуар Філіп наступного тижня відвідає Естонію. Це буде його перший офіційний візит за кордон на посаді глави уряду, оголосила в п'ятницю французька влада.

Візит відбудеться 28 і 29 червня. Е.Філіпп проведе переговори з керівниками Естонії. Крім того, він відвідає 300 французьких військових, розміщених в Естонії в рамках плану НАТО щодо посилення присутності в Східній Європі.

З 1 липня Естонії переходить головування в ЄС.

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