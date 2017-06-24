Moody's вперше за два роки підвищив рейтинг Греції

Рейтингове агентство Moody's вперше з 2015 року підвищило суверенний рейтинг Греції, пояснивши це позитивними зрушеннями в економічному і політичному житті країни

В офіційному повідомленні Moody's вказується, що довгостроковий кредитний рейтинг Греції підвищений з Саа3 до Cаа2, прогноз позитивний.

Moody's змінило рейтинг Греції вперше з 2015 року, коли агентство двічі знижувало цей показник на тлі боргової кризи і загрози виходу країни із зони євро.

Як пояснення такого кроку агентство назвало виконання грецьким урядом обов'язкової програми реформ, яка має в найближчі дні дозволити країні отримати черговий транш на суму в 8,5 млрд євро і виплатити частину боргів міжнародним кредиторам. Крім того, вперше після трьох років Греція може розраховувати на економічне зростання за підсумками року.

Moody's відзначило, що грецькому уряду вдалося провести непопулярні заходи, серед яких зростання податків, зниження пенсій, зміна трудового законодавства.

Також агентство відзначило, що якщо в 2015 році країні загрожувала політична нестабільність і вихід із зони євро, то зараз опитування громадської думки демонструють підтримку основними політичними силами збереження місця в Євросоюзі.

В середині травня посилення заходів фінансової економії підтримали як депутати від правлячої в країні лівої коаліції прем'єр-міністра Алексіса Ціпраса, так і представники опозиції. При цьому проти голосування виступили 15 тисяч чоловік, які влаштували в результаті заворушення біля будівлі парламенту країни. Люди кидали пляшки з коктейлем Молотова, у відповідь на що поліція застосувала сльозогінний газ.