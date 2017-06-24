"Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6 в Києві

ПАТ "Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6, введені раніше через систематичну несплату за послуги з транспортування газу і накопичення боргів, повідомляє в суботу департамент корпоративних комунікацій НАК "Нафтогаз України".

"Філія УМГ "Київтрансгаз "здійснив всі необхідні підготовчі роботи для відновлення транспортування природного газу для потреб ТЕЦ-6 в повному обсязі і чекає підтвердження від ПАТ "Київгаз" і споживача про готовність приймати природний газ", - також говориться в прес-релізі НАК.

У компанії пояснили, що з огляду на негативні соціальні наслідки обмеження подачі газу на ТЕЦ-6 і прагнучи недопущення разбалансу в енергосистемі Києва та області, "Укртрансгаз" погодився відновити газопостачання, хоча з 61 млн грн боргу за транспортування газу для виробництва електроенергії на даний момент "Укртрансгазу" надійшло лише 20 мільйонів грн. Загальна заборгованість ПАТ «Київенерго» перед "Укртрансгазом" за послуги з транспортування становить близько 330 млн грн (майже половина заборгованості всіх виробників теплової енергії України перед "Укртрансгазом").

У повідомленні зазначено, що 23 червня Київська міськдержадміністрація направила "Укртрансгазу" лист, яким гарантувала контроль за виконанням "Київенерго" в термін до 30 червня своїх зобов'язань щодо погашення заборгованості перед "Укртрансгазом" в сумі 41 млн грн.

"Нафтогаз" розуміє, що кияни стали заручниками нездатності "Київенерго" погашати свої боргові зобов'язання. Як соціально-відповідальна компанія, "Нафтогаз" підтримав зняття обмежень на транспортування газу до ТЕЦ Київенерго, незважаючи на істотні ризики неповернення заборгованості. Разом з цим, якщо зобов'язання "Київенерго" по виплаті заборгованості до 30 червня не будуть виконані, газопостачання ТЕЦ "Київенерго" може бути знову обмежено, - підкреслюють в НАК.

Як повідомлялося, 30 травня УМГ "Київтрансгаз" зупинило подачу газу на київську ТЕЦ-6 через борги за газ і його транспортування, що виникли через неповні розрахунки споживачів і держави за тепло і гаряче водопостачання. У зв'язку з цим Трипільська ТЕС (ПАТ "Центренерго) була змушена включити в роботу один з блоків, які працюють на дефіцитному антрациті.

За даними "Нафтогаа", витрати "Київенерго" на оплату транспортування газу становлять менше 10% від загальних витрат компанії. У НАК наводять приклад столичної Дарницької ТЕЦ (ТОВ "Еврореконструкція"), рівень розрахунків якої з "Укртрансгазом" становить 95%.