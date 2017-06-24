СММ ОБСЄ зафіксувала в Золотому вибухи і стрільбу зі стрілецької зброї

Патруль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ став свідком вибухів і стрільби в районі н.п. Золоте (Луганська обл.) неподалік від ділянки розведення сил і засобів.

" 23 червня в підконтрольному урядові н. п. Золоте-4 патруль СММ у складі шести співробітників на двох броньованих машинах перебував на території житлового району, на відстані близько 300 метрів на північ від ділянки розведення сил і засобів в районі н. п. Золоте (60 км на північний захід від Луганська). Усі члени патруля перебували зовні автомобілів. О 10:38 менш ніж за одну хвилину вони почули інтенсивний вогонь зі стрілецької зброї (приблизно 50–100 пострілів), 2 вибухи, оцінені як постріли з міномета калібром 82 мм, і 3 постріли з автоматичного гранатомета (типу АГС) — все на відстані близько 100 метрів на південний схід", - йдеться в звіті СММ.

Через кілька хвилин команда СММ чула 3-4 черги з великокаліберного кулемета, за якими послідували численні постріли зі стрілецької зброї за 150–200 метрів на південний схід. "Принаймні одна куля, яка, за оцінкою спостерігачів, була випущена з південно-східного напрямку, просвистіла особливо чітко і пролетіла над їхніми головами настільки низько, що їм довелося пригнутися. Водночас на вулиці, приблизно за 10 метрів на схід від своєї позиції, члени патруля Місії побачили жінку, яка також пригнулась", - йдеться в звіті.

Команда СММ попрямувала до автомобілів і залишила цей район, прямуючи на захід у напрямку урядового блокпоста, розташованого за 300 метрів на північ від ділянки розведення сил і засобів в районі Золотого. "Дорогою вони помітили, що військовослужбовці Збройних сил України направили свою зброю на південь у напрямку ділянки розведення в районі Золотого і дві машини (позашляховики зеленого кольору), що належать Збройним силам України, промчали на високій швидкості у сторону н. п. Золоте-4", - зазначили спостерігачі спецмісії.

Незабаром патруль на височині за 1 км на північ від блокпоста бачив клуб диму, що піднімався за 3 км на південний схід, за їхньою оцінкою, на ділянці розведення в районі Золотого.

Члени патруля СММ благополучно повернулися на свою базу в Сєвєродонецьку. Місія поінформувала Спільний центр контролю та координації (СЦКК) про цей інцидент.