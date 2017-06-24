Колишній топ-менеджмент "Укрхімтрансаміаку" викрито у привласненні понад 130 млн грн

Співробітники Служби безпеки України попередили виникнення надзвичайних ситуацій на об'єкті критичної інфраструктури підвищеної небезпеки - аміакопроводі державного підприємства "Укрхімтрансаміак", керівництво якого за кілька років присвоїло понад 130 млн грн, що призначалися на підтримку функціонування аміакопроводу.

"Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент підприємства, призначений за часів екс-президента Януковича, протягом 2012-2016 років привласнив понад сто тридцять мільйонів гривень Укрхімтрансаміаку. Ці гроші мали спрямовуватись на підтримку функціонування аміакопроводу у безпечному для населення стані. Дії посадовців створили реальні передумови для виникнення екологічної катастрофи через утримання аміакопроводу в неналежному стані", - повідомляє прес-центр СБУ в суботу.

Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою задокументували факти розкрадання коштів держпідприємства колишнім топ-менеджментом. Під час санкціонованих судом обшуків в офісі Укрхімтрансаміаку, правоохоронці вилучили документацію та інші докази, які підтверджують причетність екс-чиновників до укладання збиткових та фіктивних договорів про виконання робіт, надання послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей.

Триває досудове розслідування у низці кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося 21 червня держпідприємство "Укрхімтрансаміак" було заблоковано співробітниками Генпрокуратури і СБУ.

"Укрхімтрансаміак" створений постановою уряду України в травні 2001 року шляхом об'єднання Українського державного зовнішньоекономічного підприємства "Укрзовнішхімпром", Придніпровського державного управління "Трансаміак" і Миколаївського державного підприємства "Трансаміак".

"Укрхімтрансаміак" керує українською частиною аміакопроводу Тольятті-Горлівка-Одеса. Загальна протяжність аміакопроводу - 2418 км, територією України - 1018 км.

Мінекономрозвитку 1 грудня 2016 року повідомило, що перемогу в конкурсі з вибору керівника ДП "Укрхімтрансаміак" здобув Павло Шебеста, який з травня 2015 року працює менеджером з розвитку бізнесу компанії Block Technical (Швейцарія, надає проектувальні, інжинірингові послуги), а до того працював у Johnson&Johnson, Zentiva International, "Сперко Україна".

Однак на початку лютого Кабінет Міністрів тимчасово поклав обов'язки директора "Укрхімтрансаміак" на Ігоря Трегубенка, який є заступником директора з виробничо-технічних питань цього держпідприємства. У Мінекономрозвитку агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що переможець конкурсу не пройшов необхідних перевірок для остаточного призначення.

У першому кварталі 2017 року через тимчасової паузи в транспортуванні російського аміаку виручка компанії зменшилася в 3,2 разу - до 169,1 млн грн, а чистий прибуток - у 5,1 разу, до 31,4 млн грн.