Події

12:37 24.06.2017

Програма USAID допомогла сотням українців розпочати свій бізнес

США серйозно ставляться до обов'язку підтримувати український народ, який працює над розвитком власного демократичного і процвітаючого суспільства, наголосила посол США в Україні Марі Йованович.

"Спільний проект USAID та МОМ допоміг знайти притулок і соціальну підтримку, а також навички, необхідні для того, щоб знайти роботу і почати власний бізнес ... Програма USAID забезпечила комплексну підтримку в реінтеграції для понад 1300 осіб. Ми також допомогли сотням почати свій власний бізнес. Ми дуже серйозно ставимося до обов'язку підтримувати український народ, який працює над розвитком власного демократичного і процвітаючого суспільства ", - сказала посол під час відкриття форуму малих підприємств на Софійській площі в Києві в суботу.

Так, згідно з даними глави представництва Міжнародної організації міграції (МОМ) в Україні Манфреда Профазі, за 10 років програмою зі зміцнення економічного потенціалу мігрантів і людей, які потребують підтримки, скористалися 5,5 тис. осіб. "За 10 років понад 5500 осіб, включаючи внутрішньо переміщених осіб, скористалися програмою МОМ, заснувавши мікропідприємства або ставши самозайнятими у сфері сільського господарства, виробництва, будівництва, послуг", - розповів він.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на Софійській площі в суботу проходить ярмарок малих підприємств "BizFair".

Понад сто представників малих підприємств різноманітних сфер бізнесу представили власні товари та послуги - меблі, ковані та дерев'яні вироби, спортивний та повсякденний одяг, сумки та аксесуари, ювелірні вироби, ігри для дітей, а також напої та продукти власного виготовлення.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ не знайшла підтвердження можливої ​​причетності бійців "Айдару" до створення терористичної організації

Командувач ВМС проінспектував готовність українського флоту на території Херсонської області

Сироїд, що голодувала біля АП, госпіталізували

Колишній топ-менеджмент "Укрхімтрансаміаку" викрито у привласненні понад 130 млн грн

СММ ОБСЄ зафіксувала в Золотому вибухи і стрільбу зі стрілецької зброї

ОСТАННЄ

Тиждень завершується по-літньому теплою погодою

Двоє українських військових поранені за минулу добу в зоні АТО, підтверджують у Міноборони

Жебрівський за зміну Мінського формату переговорів, але не бачить "доброї волі" російської сторони

"Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6 в Києві

Через негоду без світла залишилося майже 200 населених пунктів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4517.html
РЕКЛАМА