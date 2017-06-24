Події

13:01 24.06.2017

Жебрівський за зміну Мінського формату переговорів, але не бачить "доброї волі" російської сторони

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що Мінський формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі необхідно міняти, але для змін потрібна згода всіх сторін конфлікту.

"Сьогодні одне з кричущих питань, яке слід хоч на якомусь майданчику обговорювати, поки що в Мінську. Говорять, що слід міняти. Мабуть так і є, тому що потрібні результати. Але для того, щоб змінювати, потрібна добра воля всіх сторін. Україна, ОБСЄ готові? Думаю, так. Але, на жаль, на сьогодні Росія не готова змінювати формат цих переговорних процесів", - сказав він в ефірі телеканалу "112 Україна" напередодні ввечері.

Говорячи про режим тиші ("хлібне перемир'я"), глава обласної ВЦА відзначив, зокрема, проблеми екологічного характеру: "З завтрашнього дня (24 червня - ІФ) має розпочатися так зване "хлібне перемир'я", хоча сьогодні гатили й узагалі, особливо дісталося півдню Донецької області і частково Луганської в районі Кримського. Також є екологічні питання. Так звані сайти так званої "ДНР" оголошують, що в Україні екологічна криза, і при цьому не дають добро на обстеження ні заводу в Торецькому, ні фекального відстійника в Новолуганську, ні можливості підключити газопостачання для Мар'їнки, Красногорівки і електропостачання для Жованки. Водночас на своїй території заливають шахти і не відкачують воду".

П.Жебрівський також припустив, що ситуація може змінитися після виборів у Німеччині: "Є питання з приводу виборів у Німеччині у вересні, і я думаю, коли вони відбудуться, ... можна очікувати більшої динаміки в переговорному процесі".

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