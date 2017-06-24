Події

13:20 24.06.2017

Двоє українських військових поранені за минулу добу в зоні АТО, підтверджують у Міноборони

Двоє українських військовослужбовців дістали поранень у зоні проведення антитерористичної операції внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу, підтверджує речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, жоден українець не загинув, але двоє наших бійців дістали поранень", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що бойовики за минулу добу 48 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, зокрема 14 разів - з артилерії, двоє бійців сил АТО дістали поранень.

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