Події

14:50 24.06.2017

Березюк і Пастух припинили голодування біля АП

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що він і народний депутат з цієї фракції Тарас Пастух закінчують голодування і вирушають до Львова, де завтра відбудеться віче.

"Ми сьогодні з Тарасом (Пастухом - ІФ) закінчуємо цей непростий шлях. Ми починаємо шлях від влади до своїх домівок", - сказав О.Березюк журналістам у суботу в Києві.

За його словами, зараз вони більше потрібні у Львові, де в неділю відбудеться віче.

"Я закликаю львів'ян – не сидіти вдома, виходити на вулиці, виходьте на віче для того, щоб висловити свій протест, і ми маємо захистити те місце, яке рятує наш дім - Україну, де ми всі хочемо жити", - сказав О.Березюк .

Як повідомлялося, на початку поточного тижня О.Березюк, Т.Пастух і віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд оголосили голодування у знак протесту проти бездіяльності влади з вивезення сміття зі Львова. Вранці в суботу О.Сироїд госпіталізували.

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