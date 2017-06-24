У 2017 році планується повністю закінчити інженерно-технічне облаштування кордону з РФ в Харківській області

Інженерно-технічне облаштування держкордону на території Харківської області з Російською Федерацією за проектом "Європейський вал" має бути повністю закінчено у 2017 році, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Цього року поставлено завдання і прикордонники готові його виконати, щоб ми всю харківський ділянку кордону повністю перекрили проектом Європейський вал. У цьому році Харківська область, потім - Луганська, Сумська. Такі наші плани і ми будемо наполягати, щоб фінансування було повним", - сказав А.Аваков на брифінгу в Харківській області в суботу.

"А міністерство повністю забезпечить використання коштів, щоб не було ніяких зловживань", - додав секретар РНБО Олександр Турчинов.

А.Аваков уточнив, що на облаштування кордону в Харківській області планується спрямувати загалом 500 млн грн.

"Для цього використовуватимуть кошти, виділені в цьому році, - близько 200 млн грн. Крім того, проектом коригування бюджету, який позавчора затвердив парламент, додатково передбачено ще 300 млн грн. Це дасть змогу всю харківську ділянку кордону забезпечити інтелектуальними вишками, сейсмічним кабелем, забезпечити інженерне облаштування, щоб жоден метр кордону не був без контролю прикордонників. Ця система дасть нам змогу надійно вберегти кордон Європейського Союзу, з яким у нас тепер безвізовий режим і забезпечити реальне функціонування Європейського валу", - сказав А.Аваков.