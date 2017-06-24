Події

14:56 24.06.2017

Суд відправив посередника у "справі Гужви" під домашній арешт в Харкові

Шевченківський районний суд Києва в суботу обрав запобіжний захід для посередника у справі керівника інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви у вигляді цілодобового домашнього арешту на території Харкова.

Як повідомила журналістам у суді прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, цей фігурант справи дає свідчення. За її словами, вчора було легалізовано відеоматеріали, отримані у рамках справи.

Наразі Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід для І.Гужви. Прокурор клопоче про арешт з можливістю внесення застави в сумі понад 3 млн грн.

За даними ЗМІ, ім’я посередника І.Гужви Антон Філіпковський.

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