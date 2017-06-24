Захист Януковича вимагає забезпечити участь Луценка у розгляді ВСП заяви про тиск на суд

Захист екс-президента України Віктора Януковича наполягає на розгляді у Вищій раді правосуддя (ВСП) їхньої заяви на висловлювання генерального прокурора України Юрія Луценка та представників інших правоохоронних органів за участю адвокатів і самого Ю.Луценка.

"Ми будемо вимагати, щоб Вища рада правосуддя розглядала справу обов'язково з нашою участю і за безпосередньої участі Юрія Луценка. Чекаємо на оцінку викладених нами фактів", - зазначив адвокат В.Януковича Віталій Сердюк, якого цитує прес-служба АТ "Aver Lex".

Він нагадав, що після низки заяв з боку представників правоохоронних органів, зокрема, генпрокурора Ю.Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його радника Іллі Ківи, головного військового прокурора Анатолія Матіос та ін., захист В.Януковича на судовому засіданні 29 травня звернувся до Оболонського районного суду із заявою про вчинення політичного тиску на суд і суддів. Цю заяву райсуд 31 травня направив для розгляду в ВСП.

Як повідомлялося, Оболонський райсуд Києва прийняв до розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням В.Януковича у державній зраді і призначив перше засідання на 26 червня. Згідно з порядком на сайті суду, В.Януковича викликали на засідання, заплановані на 26, 29 червня, 6, 12, 13 липня, 3, 10, 17, 23 і 31 серпня 2017 року.

В.Януковича звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (йдеться про пособника як однієї з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.