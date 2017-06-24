У Харківській області відкрито відділ прикордонної служби "Тополі"

У рамках програми інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону в сел. Тополі (Дергачівський район Харківської обл.) відкрито однойменний відділ прикордонної служби Харківського прикордонного загону.

"І вороги, і друзі мають розуміти, що саме тут починається межа цивілізованої Європи, і ця межа надійно захищена. Через цю межу тільки ми будемо вирішувати, хто має право пройти. Це має бути "Європейський вал", який надійно зупинить просування будь-яких ворожих орд в нашу країну, і загалом в Європу ", - сказав на церемонії відкриття секретар РНБО Олександр Турчинов.

Після ознайомлення з адмінприміщенням, О.Турчинов відзначив їх відповідність євростандартам.

"Я дивлюся на фотографії, як на цьому місці були просто руїни якогось незрозумілого приміщення (занедбаної школи-інтернату - ІФ). Зараз це новий за європейськими стандартами побудований об'єкт... І, що мені найбільше сподобалося, для тимчасового утримання порушників передбачено камеру, яка, напевно, не поступається за якістю багатьом російським готелям ", - сказав О.Турчинов.

На завершення він попросив журналістів не ділитися з російським телебаченням кадрами приміщення для тимчасового утримання порушників кордону.

"Друзі, прохання. Коли знімете умови, в яких перебувають затримані, не передавати матеріали російському телебаченню - попруть через кордон", - сказав з посмішкою О.Турчинов.

За інформацією прес-служби Східного територіального управління Держприкордонслужби, на облаштування нового підрозділу прикордонної служби та ділянки відповідальності з держбюджету було виділено понад 13,5 млн грн на будівництво адміністративних приміщень та службового житла для персоналу відділу, понад 62 млн грн на встановлення лінійних споруд і відео-технічного спостереження, близько 14 млнгрн - на облаштування опорного пункту на 60 осіб.