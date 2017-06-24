Події

16:10 24.06.2017

МВС ініціює врегулювання на законодавчому рівні питання прикордонного землекористування - Аваков

Міністерство внутрішніх справ України ініціює врегулювання на законодавчому рівні проблем, що виникають під час необхідності будівництва споруд уздовж держкордону на землі, що належить фізичним та юридичним особам, заявив глава МВС Арсен Аваков.

"Прикордонна служба нам підготувала, а міністерство внесло постанову Кабінету Міністрів, яке повністю це врегулює. Думаю, в найближчі 2 тижні з'ясуються всі нюанси, пов'язані з прикордонним землекористуванням, і я думаю, що проблем не буде", - сказав А.Аваков на брифінгу в Харківській області в суботу.

У свою чергу, глава Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична зазначила, що зараз обласна влада провадить роботу з власниками паїв, розташованих уздовж держкордону.

"На сьогодні цей процес триває. Ми працюємо з людьми, шукаємо ділянки, які зараз вільні і влаштовуватимуть людей", - сказала Ю.Світлична.

За даними ОДА, наразі в області налічується 777 ділянок загальною площею 686 га, які планується використовувати для будівництва споруд у рамках проекту інженерно-технічного облаштування кордону "Європейський вал".

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