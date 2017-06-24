Терорист із Манчестера виготовив бомбу завдяки відео на YouTube

Терорист Салман Абеді, який влаштував вибух на концерті на стадіоні в британському Манчестері в минулому місяці, для виготовлення "пояса смертника" користувався відео-інструкцією на платформі YouTube, пише в суботу газета "Таймс".

За інформацією джерела видання, чоловік завантажував інструкції з виготовлення бомб, а також відео про хімічні компоненти бомби, не тільки з YouTube, але ще і з інших сайтів в Інтернеті, а також користувався так званим "темним" або "глибоким" Інтернетом.

Як зазначає видання, спочатку спецслужби вважали, що бомбу виготовив досвідчениа у цій справі людина, але, за інформацією "Таймс", відеозаписи з інструкціями були доступні на Facebook і YouTube ще протягом двох днів після теракту.

Вибух у Манчестері відбувся ввечері 22 травня на стадіоні "Манчестер Арена", якраз під час концерту А.Гранде. Внаслідок теракту загинули 22 людини, зокрема діти. Ще майже 60 осіб дістали поранень.