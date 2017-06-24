Події

16:21 24.06.2017

Турчинов: ми працюємо, щоб у ЗСУ, Нацгвардії і Держприкордонслужбі не було жодного бездомного офіцера

Всі офіцери Збройних сил, Нацгвардії і Держприкордонслужби мають бути забезпечені житлом, вважає секретар РНБО Олександр Турчинов.

"У Збройних силах, в Національній гвардії, в прикордонних військах не має бути жодного бездомного офіцера", - заявив О.Турчинов на брифінгу в Харківській області в суботу.

"Це завдання, над яким ми працюємо і яке ми маємо вирішити, якщо ми хочемо, щоб у нас не просто говорили, що військовослужбовці - це еліта суспільства, а щоб вони були цією елітою", - додав він.

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