Протягом дня бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Незаконні збройні формування з початку доби в суботу здійснили 6 обстрілів позицій сил антитерористичної операції, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців загинули, двоє отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Не дивлячись на досягнуті днями домовленості про дотримання перемир'я з сьогоднішнього дня, 24 червня, російсько-терористичні бандформування все ж не змогли в повному обсязі виконати взяті на себе зобов'язання. З початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Втім, такі порушення зафіксовані тільки на донецькому і луганському напрямках. на приморському напрямку окупанти зброї сьогодні не застосовували. Переважно бандити здійснювали обстріли ще до 8.00 ранку ", - йдеться в повідомленні прес-центру на стор Аніція в Фейсбуці в суботу ввечері (за станом на 18.00). В результаті обстрілу, двоє українських військовослужбовців загинули, один отримав поранення. Ще один боєць сил АТО отримав бойові травми.

На донецькому напрямку бойовики двічі обстрілювали позиції ВС України. Вночі бойовики обстріляли один з українських опорних пунктів в південному передмісті Авдіївки зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також з протитанкових гранатометів, НВФ на світанку вели вогонь по оборонним укріпленням сил АТО поблизу Верхньоторецька.

На луганському напрямку незаконні збройні формування ще на початку доби здійснили обстріл невисокою щільності позицій ВСУ в районі Катеринівки із заборонених мінських угодами мінометами калібру 120-мм. Також вночі і вже на початку другої половини дня противник двічі з автоматичних станкових гранатометів обстріляв українських воїнів, які тримають оборону в районі Кримського. Крім того, також вранці бойовики зі стрілецької зброї били по українським укріплень неподалік Троїцького.