У Києві називають візит Путіна до Криму в суботу цинічною і демонстративною зневагою Москвою нормами міжнародного права

МЗС України протестує у зв'язку з візитом Володимира Путіна до Криму і вважає його грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України.

У поширеному в суботу коментарі МЗС підкреслюється: "Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України - Автономну Республіку Крим 24 червня 2017 р".

"Українська сторона вважає згаданий візит і інші т.зв. "поїздки" російських чиновників у тимчасово окуповані Автономну Республіку Крим і Севастополь грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічною і демонстративною зневагою російською стороною загальновизнаних норм міжнародного права, в тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, "Стан прав людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь" A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, а також зобов'язаннями щодо двосторонніх і багатосторонніх договорів, учасниками яких є Україна і Росія", - йдеться в коментарі МЗС.

У МЗС Російської Федерації була спрямована ноту протесту, інформує українське зовнішньополітичне відомство